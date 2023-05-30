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Азербайджан избран членом Вспомогательного комитета Конвенции 1970 года

Азербайджан избран членом Вспомогательного комитета Конвенции 1970 года В штаб-квартире ЮНЕСКО заработала седьмая сессия стран-участниц "Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности" от 1970 года.
Внешняя политика
30 мая 2023 г. 22:16
Азербайджан избран членом Вспомогательного комитета Конвенции 1970 года

В штаб-квартире ЮНЕСКО заработала седьмая сессия стран-участниц "Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности" от 1970 года.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках выборов, проведенных в ходе сессии в крайне конкурентных условиях, из второй избирательной группы (Восточная Европа и Центральная Азия) Азербайджан, набрав наибольшее количество голосов, был избран членом Вспомогательного комитета Конвенции.

Согласно информации, в выборах приняли участие 125 стран-участниц Конвенции от 1970 года, и 112 из них проголосовали за Азербайджан.

"Выражаем благодарность всем странам-участницам, поддержавшим кандидатуру нашей страны", - добавили в азербайджанском МИД

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan 1970-ci il Konvensiyasının Yardımçı Komitəsinə üzv seçilib

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