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Азербайджан избран членом Совета Международного союза электросвязи

Азербайджан избран членом Совета Международного союза электросвязи В столице Румынии Бухаресте проходит полномочная конференция Международного союза электросвязи (МСЭ), на котором Азербайджан избран членом Совета МСЭ.
Внешняя политика
3 октября 2022 г. 18:23
Азербайджан избран членом Совета Международного союза электросвязи

В столице Румынии Бухаресте проходит полномочная конференция Международного союза электросвязи (МСЭ), на котором Азербайджан избран членом Совета МСЭ.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

В рамках конференции 3 октября состоялись выборы в состав Совета МСЭ на 2023-2026 годы, а также в состав Радиорегламентарного комитета МСЭ на 2023-2026 годы.

По результатам выборов, проведенных в достаточно конкурентных условиях, Азербайджан с высокими показателями (154 голоса) избран в члены Совета МСЭ, а сотрудница Министерства цифрового развития и транспорта Сахиба Гасанова (114 голосов) - в члены Радиорегламентарного комитета МСЭ.

МИД Азербайджана выражает благодарность государствам, поддержавшим обе кандидатуры.

Отметим, что начавшаяся 26 сентября конференция завершится 14 октября.

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