Могерини: Азербайджан имеет потенциал стать сильным торговым союзником Евросоюза

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджан имеет потенциал стать сильным торговым союзником Евросоюза".

Как сообщает Report, об этом заявила Верховный представитель Европейского Союза по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Она отметила, что Азербайджан и ЕС имеют крепкие торговые связи, Евросоюз является крупнейшим инвестором для Азербайджана.

Верховный представитель ЕС также выразила надежду на то, что переговоры Азербайджана о вступлении в ВТО будут эффективными.