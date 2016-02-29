 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Могерини: Азербайджан имеет потенциал стать сильным торговым союзником Евросоюза

    Верховный представитель ЕС: Евросоюз является крупнейшим инвестором для Азербайджана

    Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ "Азербайджан имеет потенциал стать сильным торговым союзником Евросоюза".

    Как сообщает Report, об этом заявила Верховный представитель Европейского Союза по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. 

    Она отметила, что Азербайджан и ЕС имеют крепкие торговые связи, Евросоюз является крупнейшим инвестором для Азербайджана.

    Верховный представитель ЕС также выразила надежду на то, что переговоры Азербайджана о вступлении в ВТО будут эффективными.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi