Премьер-министр: Азербайджан играет важную роль в энергобезопасности не только Грузии, но и мира в целом

Тбилиси. 9 июня. REPORT.AZ/ "В энергоснабжении Грузии Азербайджан стоит на первом месте. Азербайджан играет важную роль в энергобезопасности не только Грузии, но и мира в целом".

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом на прошедшем в Тбилиси форуме "Международный энергетический форум: 2016" заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

На форуме обсудили осуществляемые на Южном Кавказе энергопроекты в новой геополитической атмосфере, вопросы энергобезопасности, региональной безопасности, роль Грузии в данных проектах, инвестиционную атмосферу и пр.

Здесь было отмечено, что проекты, осуществляемые в регионе при совместном участии Азербайджана, Грузии и Турции, играют важную роль в энергобезопасности не только этой страны, но и Европы, Азии и мира в целом.

Г.Квирикашвили сказал, что основу энергетической карты Грузии заложили "Великий Шелковый Путь" и энергетический проект "Баку-Супса", 20-летие которого отмечалось на днях: "Основу нашего развития составляют нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс, сдача в эксплуатацию которого предусмотрена на конец года. Проекты "Шахдениз" и "Южно-Кавказский газопровод" не только повысят нашу энергобезопасность, но и сыграют важную роль в улучшении благосостояния наших народов.

В данные проекты в целом будет вложено около 45 млрд. долларов инвестиций, 2 млрд. долларов из которых вложат на территории Грузии".

Отметив особую роль Азербайджана в реализации данных проектов, Г.Квирикашвили заявил: "В нашем энергообеспечении Азербайджан стоит на первом месте. Азербайджан также в первых рядах в вопросе вложения инвестиций".

Премьер-министр особо отметил роль США в реализации указанных проектов и назвал официальный Вашингтон одним из основных стратегических партнеров Грузии.

На форуме также коснулись вопроса воцарения мира и стабильности на Южном Кавказе.

На международном мероприятии приняли участие официальные представители США, Франции, Турции, Азербайджана и других стран, представители дипкорпуса, международные эксперты.