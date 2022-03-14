Азербайджан и Япония обсудили межпарламентское сотрудничество

Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде обсудил межпарламентское сотрудничество с членом Палаты представителей парламента Японии и членом Межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Япония Кэндзи Ямадой.

Посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде обсудил межпарламентское сотрудничество с членом Палаты представителей парламента Японии и членом Межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Япония Кэндзи Ямадой.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Азербайджана в Японии в Twitter.

"Посол Гюрсель Исмаилзаде встретился с членом Палаты представителей Парламента Японии и членом Межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Япония г-ном Кэндзи Ямадой и обсудил дальнейшее развитие двусторонних отношений в различных областях, в частности сотрудничество между парламентами Азербайджана и Японии", - сказал посол.