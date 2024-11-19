Азербайджан и ВОЗ обсудили совместные проекты в области здравоохранения

18:13

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с региональным директором ВОЗ по Европе Хансом Клюге, который находится с визитом в Азербайджане в рамках СОР29.

Об этом сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Стороны обсудили сотрудничество в области здравоохранения, борьбу с пандемией COVID-19, совместные проекты в постконфликтный период, а также председательство Азербайджана на COP29.

Подчеркнута важность инициатив Азербайджана в период пандемии по усилению международных усилий в борьбе с коронавирусом, поддержке развивающихся стран, особенно в плане обеспечения доступа к вакцинам. В этой связи особо отмечено принятие резолюции "Обеспечение равного, приемлемого по цене, своевременного и универсального доступа к вакцинам против COVID-19" по инициативе Азербайджана как председателя Движения неприсоединения.

Отмечена важность продолжения сотрудничества в рамках международных организаций в области медицины и здравоохранения, особенно взаимодействия и обмена опытом между медицинскими университетами.

Стороны также обсудили значение совместных проектов, реализуемых Азербайджаном и ВОЗ.

Джейхун Байрамов также предоставил подробную информацию о председательстве нашей страны на COP29, проводимых переговорах и достигнутых успехах. Особо отмечены важные решения, такие как утверждение повестки дня, согласование статей 6.4 и 6.8 Парижского соглашения по климату, увеличение ежегодных обязательств по климатическому финансированию финансовыми институтами с 75 до 170 млрд долларов США, а также полная готовность к работе Фонда компенсации потерь и ущерб.

Учитывая связь между изменением климата и здоровьем, отмечено, что Азербайджан готов сотрудничать с ВОЗ в этом направлении в рамках своего председательства на COP.

Во время встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам двустороннего и регионального характера, представляющим взаимный интерес.