    Азербайджан и Турция провели очередные политконсультации на уровне МИД

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2025
    • 18:15
    Азербайджан и Турция провели очередные политконсультации на уровне МИД

    Азербайджан и Турция провели очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел.

    Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

    Политконсультации организованы в рамках визита заместителя министра иностранных дел Турции Айше Беррис Экинджи в Азербайджан.

    Делегацию Азербайджана возглавил замминистра Самир Шарифов, турецкую - Айше Беррис Экинджи.

