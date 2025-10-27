Азербайджан и Турция провели очередные политконсультации на уровне МИД

Азербайджан и Турция провели очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Политконсультации организованы в рамках визита заместителя министра иностранных дел Турции Айше Беррис Экинджи в Азербайджан.

Делегацию Азербайджана возглавил замминистра Самир Шарифов, турецкую - Айше Беррис Экинджи.