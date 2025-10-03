Азербайджан и Турция проведут обмен опытом в области статистики
Внешняя политика
- 03 октября, 2025
- 13:10
Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в области статистики.
Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в рамках 14-й сессии Статистической комиссии ОИС, проходившей в столице Турции Анкаре.
Меморандум подписали председатель Государственного статистического комитета Тахир Будагов и президент Турецкого статистического института Эрхан Четинкая.
В документе отмечается, что реализация предусмотренных в нем работ будет способствовать дальнейшей интенсификации и укреплению двусторонних связей в области официальной статистики, применению современных информационных и коммуникационных технологий в процессе производства статистической информации и взаимному обмену передовым опытом в ряде областей статистики.
Последние новости
13:29
Столкновения на акции в поддержку флотилии "Сумуд" в Женеве: пострадали пять полицейскихДругие страны
13:27
Фото
SOCAR и Uniper подписали программу сотрудничества на 2025-2026 гг.Энергетика
13:26
Глава TAP AG: Работы по I этапу расширения мощности TAP близятся к завершениюЭнергетика
13:25
Bayraktar Teknoloji Azerbaycan запустила производство БПЛАБизнес
13:20
Финский суд снял обвинения с экипажа танкера Eagle S в деле об обрыве кабелей в БалтикеДругие страны
13:20
В Норвегии задержали трех граждан Германии по подозрению в запуске дроновДругие страны
13:16
Фото
Совет прессы выбрал кандидатов на юбилейную медаль "150-летие национальной печати"Медиа
13:10
Фото
Азербайджан и Турция проведут обмен опытом в области статистикиВнешняя политика
13:10
Фото