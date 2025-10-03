Азербайджан и Турция проведут обмен опытом в области статистики

Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в области статистики.

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в рамках 14-й сессии Статистической комиссии ОИС, проходившей в столице Турции Анкаре.

Меморандум подписали председатель Государственного статистического комитета Тахир Будагов и президент Турецкого статистического института Эрхан Четинкая.

В документе отмечается, что реализация предусмотренных в нем работ будет способствовать дальнейшей интенсификации и укреплению двусторонних связей в области официальной статистики, применению современных информационных и коммуникационных технологий в процессе производства статистической информации и взаимному обмену передовым опытом в ряде областей статистики.