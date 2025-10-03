Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Внешняя политика
    03 октября, 2025
    13:10
    Азербайджан и Турция проведут обмен опытом в области статистики

    Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в области статистики.

    Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в рамках 14-й сессии Статистической комиссии ОИС, проходившей в столице Турции Анкаре.

    Меморандум подписали председатель Государственного статистического комитета Тахир Будагов и президент Турецкого статистического института Эрхан Четинкая.

    В документе отмечается, что реализация предусмотренных в нем работ будет способствовать дальнейшей интенсификации и укреплению двусторонних связей в области официальной статистики, применению современных информационных и коммуникационных технологий в процессе производства статистической информации и взаимному обмену передовым опытом в ряде областей статистики.

    Азербайджан Турция статистика сотрудничество
    Azərbaycan və Türkiyə statistika sahəsində təcrübə mübadiləsi aparacaq
    Azerbaijan and Türkiye to exchange experience in statistics

