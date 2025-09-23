Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере юстиции
Внешняя политика
- 23 сентября, 2025
- 19:46
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч принял посла Азербайджана в этой стране Рашада Мамедова.
Как сообщает Report, об этом Тунч написал на своей странице в соцсети X.
Он отметил, что стороны обсудили развитие сотрудничества во всех сферах, в частности в области юстиции.
