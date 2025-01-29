Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках визита в Турцию встретился с министром энергетики и природных ресурсов этой страны Алпарсланом Байрактаром.

Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках визита в Турцию встретился с министром торговли этой страны Омером Болатом.

Об этом Report сообщили В Министерстве экономики.

На встрече было подчеркнуто, что экономическое сотрудничество Азербайджана и Турции развивается по всем направлениям благодаря братским отношениям, а также усилиям глав обоих государств.

Было отмечено, что Турция является вторым основным торговым и экспортным партнером Азербайджана, а увеличение количества товаров, на которые распространяются льготы в рамках Соглашения о преференциальной торговле, способствует расширению сотрудничества в данной сфере. Турецким компаниям было предложено воспользоваться благоприятной бизнес-средой, созданной в промышленных парках на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Стороны обсудили существующие возможности для достижения общих целей по укреплению азербайджано-турецкого экономического партнерства, увеличению торгового оборота и поощрению инвестиций.

Министр экономики Микаил Джаббаров в рамках визита в Турцию также встретился с министром энергетики и природных ресурсов страны Альпарсланом Байрактаром. На встрече было подчеркнуто расширение экономического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также отмечена реализация странами многих важных проектов, особенно в энергетической сфере. Было отмечено, что сотрудничество в энергетической сфере вносит вклад не только в экономическое развитие двух стран, но и региона в целом, особенно в энергетическую безопасность Европы. Были представлены проекты, реализуемые в Азербайджане в сфере зеленой энергетики. Были проведены обсуждения по расширению сотрудничества в области возобновляемой энергетики, увеличению зеленых инвестиций и реализации потенциала сотрудничества.

19:49

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в рамках визита в Турцию встретился с министром энергетики и природных ресурсов этой страны Алпарсланом Байрактаром.

Как сообщает Report, об этом М.Джаббаров написал на своей странице в соцсети X.

"Мы выразили удовлетворение положительными результатами наших совместных инициатив, обсудили возможности расширения сотрудничества в области возобновляемой энергетики, увеличения зеленых инвестиций и раскрытия делового потенциала", - отметил он.