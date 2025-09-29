Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в сфере прав человека

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с руководителем Организации по правам человека и равенству Турции Фахреттином Алтуном.

Об этом сообщили Report в парламенте Азербайджана.

Стороны отметили, что отношения двух стран опираются на общую историю, язык и ценности, а сегодня достигли уровня союзничества.

На встрече подчеркнуто успешное сотрудничество парламентов Азербайджана и Турции, а также взаимодействие омбудсменов и профильных структур.

Фахреттин Алтун отметил восстановление территориальной целостности Азербайджана и назвал это важным достижением. На встрече также подчеркнута необходимость укрепления международного сотрудничества в сфере прав человека.