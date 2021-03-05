Азербайджан и Совет Европы обсудили подготовку нового плана действий

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял главу Бакинского офиса Совета Европы (СЕ) Золтана Хернеша.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял главу Бакинского офиса Совета Европы (СЕ) Золтана Хернеша.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, министр отметил успешное развитие сотрудничества между Азербайджанской Республикой и ЕС.

В ходе встречи Дж.Байрамов проинформировал З.Хернеша о текущей ситуации в регионе, мерах, предпринимаемых в послевоенное время и возможностях сотрудничества.

З.Хернеш выразил готовность и решимость Совета Европы развивать отношения с Азербайджаном.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам разработки нового плана действий по сотрудничеству на 2022-2025 годы, реализации новых проектов, а также обмена взаимными визитами.