Азербайджан и Швейцария обсудили сотрудничество прокуратур

Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев обсудил в Китае с швейцарским коллегой Штефаном Блеттлером развитие двустороннего сотрудничества между прокуратурами.

Как сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру, встреча состоялась в Шанхае в рамках визита азербайджанской делегации в Китай.

В ходе переговоров Блеттлер с удовлетворением вспомнил свой визит в Баку и поблагодарил за гостеприимство. По его словам, Азербайджан демонстрирует устойчивое развитие, эффективно борется с преступностью и обеспечивает высокий уровень безопасности.

Он также подчеркнул, что Азербайджан, активно участвуя в международных и региональных инициативах, стал важной площадкой для сотрудничества и проведения крупных мероприятий.

В свою очередь Камран Алиев отметил, что в условиях глобализации транснациональная преступность выходит за пределы государственных границ, что требует усиления взаимодействия между правоохранительными органами. Он подчеркнул важность прямого диалога между прокуратурами для оперативного решения практических вопросов.

Стороны также обсудили расширение правовой базы сотрудничества, вопросы взаимной правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции.