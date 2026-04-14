    Азербайджан и Швейцария обсудили сотрудничество прокуратур

    Внешняя политика
    14 апреля, 2026
    • 16:04
    Азербайджан и Швейцария обсудили сотрудничество прокуратур

    Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев обсудил в Китае с швейцарским коллегой Штефаном Блеттлером развитие двустороннего сотрудничества между прокуратурами.

    Как сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру, встреча состоялась в Шанхае в рамках визита азербайджанской делегации в Китай.

    В ходе переговоров Блеттлер с удовлетворением вспомнил свой визит в Баку и поблагодарил за гостеприимство. По его словам, Азербайджан демонстрирует устойчивое развитие, эффективно борется с преступностью и обеспечивает высокий уровень безопасности.

    Он также подчеркнул, что Азербайджан, активно участвуя в международных и региональных инициативах, стал важной площадкой для сотрудничества и проведения крупных мероприятий.

    В свою очередь Камран Алиев отметил, что в условиях глобализации транснациональная преступность выходит за пределы государственных границ, что требует усиления взаимодействия между правоохранительными органами. Он подчеркнул важность прямого диалога между прокуратурами для оперативного решения практических вопросов.

    Стороны также обсудили расширение правовой базы сотрудничества, вопросы взаимной правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции.

    Камран Алиев Генеральная прокуратура Азербайджана Штефан Блеттлер Китай Швейцария
    Çində Azərbaycan və İsveçrənin prokurorluq orqanları arasında əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Последние новости

    17:12

    Северная Македония приняла Национальный план по энергетике и климату до 2030 года

    Другие страны
    17:12

    В Азербайджане расширяется охват обязательного личного страхования от несчастных случаев

    Финансы
    17:09

    Шахин Махмудзаде: Гражданам нужно брать кредиты с учетом финансовых возможностей

    Финансы
    17:08

    МВФ существенно улучшил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана

    Финансы
    17:04

    МВФ ухудшил прогнозы по инфляции в Азербайджане на ближайшие два года

    Финансы
    17:03
    Видео

    В Каспийском море вблизи Нефтяных Камней утонул рыбак

    Происшествия
    17:00

    МВФ: Экономика Азербайджан в 2026-2027гг вырастет в среднем на 2,35% в год

    Финансы
    16:58

    ЦБА: События вокруг Ирана не повлияют на финансовый сектор Азербайджана

    Финансы
    16:56

    Рейчел Ривз: США вступили в конфликт с Ираном без четкого плана действий

    Другие страны
    Лента новостей