Азербайджан и Сербия провели очередные политконсультации

Азербайджан и Сербия провели очередной раунд политических консультацией на уровне министерств иностранных дел.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Политические консультации возглавили с азербайджанской стороны заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а с сербской стороны - государственный секретарь Министерства иностранных дел Дамьян Йович.