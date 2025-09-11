Азербайджан и Сербия провели очередные политконсультации
Внешняя политика
- 11 сентября, 2025
- 15:47
Азербайджан и Сербия провели очередной раунд политических консультацией на уровне министерств иностранных дел.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.
Политические консультации возглавили с азербайджанской стороны заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а с сербской стороны - государственный секретарь Министерства иностранных дел Дамьян Йович.
