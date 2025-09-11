Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    Азербайджан и Сербия провели очередные политконсультации

    Внешняя политика
    • 11 сентября, 2025
    • 15:47
    Азербайджан и Сербия провели очередные политконсультации

    Азербайджан и Сербия провели очередной раунд политических консультацией на уровне министерств иностранных дел.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

    Политические консультации возглавили с азербайджанской стороны заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а с сербской стороны - государственный секретарь Министерства иностранных дел Дамьян Йович.

    Азербайджан Сербия политические консультации МИД
    Azerbaijan and Serbia hold next round of political consultations

    Последние новости

    16:55
    Фото

    СЭБ: Участились случаи кибермошенничества под видом продажи билетов

    ИКТ
    16:52

    Азербайджан в августе отставал от квоты ОПЕК+ на 94 тыс. б/с

    Энергетика
    16:47

    Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на 820 млн евро

    Другие страны
    16:41

    Азербайджан и Казахстан обсудили вопросы финансирования оборонной сферы

    Армия
    16:35

    Никола Сапорити: IFC согласовывает проект водоснабжения Баку и Абшерона - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    16:29

    Лукашенко готов помогать Трампу в миссии по установлению мира

    Другие страны
    16:28

    Глава ПА ОБСЕ: Южный Кавказ является связующим узлом между Западом и Востоком

    Внешняя политика
    16:25

    SOCAR расширит сотрудничество в области энергоэффективности

    Энергетика
    16:24

    Стубб: Членство Украины в ЕС - самая мощная гарантия безопасности для Киева

    Другие страны
    Лента новостей