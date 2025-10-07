Азербайджан и Румыния обсудили сотрудничество в сфере образования

Посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов и министр образования и исследований этой страны Даниель Давид обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана написал в соцсети X.

"Я был рад встретиться с министром образования и исследований Румынии Даниелем Давидом. Мы изучили перспективы сотрудничества в образовательном секторе и возможности укрепления академического обмена, реализацию совместных исследовательских проектов и программ мобильности студентов двух стран", - сообщил он.