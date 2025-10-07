İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    • 07 oktyabr, 2025
    • 20:53
    Azərbaycanla Rumıniya arasında təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Rumıniyadakı səfiri Qüdsi Osmanov "X"də yazıb.

    "Rumıniyanın təhsil və tədqiqat naziri Daniel David ilə görüşməkdən məmnun oldum. Biz təhsil sektorunda potensial əməkdaşlığı araşdırdıq və ölkələr arasında akademik mübadilələri, birgə tədqiqat layihələrini və tələbə mobilliyi proqramlarını gücləndirmək imkanlarını müzakirə etdik", - o bildirib.

    Азербайджан и Румыния обсудили сотрудничество в сфере образования

