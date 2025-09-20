Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Азербайджан и Руанда обменялись подписанными документами

    Внешняя политика
    • 20 сентября, 2025
    • 13:38
    Азербайджан и Руанда обменялись подписанными документами

    С участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Руанды Поля Кагаме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Республикой Руанда.

    Как сообщает Report, затем президенты Азербайджана и Руанды выступили с заявлениями для прессы.

