Азербайджан и Руанда обменялись подписанными документами

С участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Руанды Поля Кагаме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Республикой Руанда.

Как сообщает Report, затем президенты Азербайджана и Руанды выступили с заявлениями для прессы.