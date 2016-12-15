Азербайджан и Россия обсудят сотрудничество в военно-технической сфере

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Очередное заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии состоится в Баку 16 декабря. Как сообщает Report cо ссылкой на "КоммерсантЪ", для участия в заседании 15 декабря в Баку прибудет вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

В ходе визита Д. Рогозин проведет ряд встреч с официальными лицами, на которых обсудит перспективы развития двустороннего сотрудничества, в том числе в военно-технической сфере.

По информации "КоммерсантЪ", в ходе встреч будет также обсужден вопрос поставки Россией Армении оперативно-тактических комплексов "Искандер-М".