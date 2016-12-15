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    Азербайджан и Россия обсудят сотрудничество в военно-технической сфере

    В Баку состоится заседание азербайджанско-российской межправительственной комиссии

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Очередное заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии состоится в Баку 16 декабря. Как сообщает Report cо ссылкой на "КоммерсантЪ", для участия в заседании 15 декабря в Баку прибудет вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

    В ходе визита Д. Рогозин проведет ряд встреч с официальными лицами, на которых обсудит перспективы развития двустороннего сотрудничества, в том числе в  военно-технической сфере.

    По информации "КоммерсантЪ", в ходе встреч будет также обсужден вопрос поставки Россией Армении оперативно-тактических комплексов "Искандер-М". 

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