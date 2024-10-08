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Азербайджан и Россия обсудили двустороннюю повестку и региональные процессы

Азербайджан и Россия обсудили двустороннюю повестку и региональные процессы Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на встрече с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко обсудили двухстороннего союзнического взаимодействия межд
Внешняя политика
8 октября 2024 г. 17:33
Азербайджан и Россия обсудили двустороннюю повестку и региональные процессы

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев и заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудили вопросы двухстороннего союзнического взаимодействия между Азербайджаном и Россией, а также актуальные региональные вопросы.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Азербайджана в России, рабочая встреча состоялась 8 октября в Москве в рамках участия азербайджанской делегации в заседании Совета Глав Государств СНГ.

Согласно информации, стороны уделили особое внимание вопросам сотрудничества в формате "3 + 3", в формате Азербайджан-Россия-Иран, развития транспортного коридора "Север-Юг", взаимодействия Азербайджана с ШОС и БРИКС и другие вопросы.

Помощник президента проинформировал российского замминистра о ходе переговорного процесса по армяно-азербайджанской нормализации, акцентируя внимание на необходимости изменения законодательства Армении с целью устранения из него положений, связанных с территориальными претензиями Армении к Азербайджану.

На встрече также принял участие посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Rusiya ikitərəfli gündəliyi və regional prosesləri müzakirə ediblər

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