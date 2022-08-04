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Азербайджан и Португалия продолжат развитие двусторонних отношений

Азербайджан и Португалия продолжат развитие двусторонних отношений Азербайджан и Португалия намерены развивать отношения как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних форматов.
Внешняя политика
4 августа 2022 г. 12:48
Азербайджан и Португалия продолжат развитие двусторонних отношений

Азербайджан и Португалия намерены развивать отношения как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних форматов.

Как передает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованным в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между странами.

"Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью и заявить о своем намерении развивать наши отношения как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних форматов. 30-летие наших дипломатических отношений - это не только повод для празднования, но и важная возможность продемонстрировать взаимную приверженность расширению и углублению двусторонней повестки дня в политической, экономической и культурной сферах", - говорится в документе.

Так, шаги, предпринимаемые для дальнейшего развития отношений в экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также укрепления договорно-правовой базы между странами, открывают новые перспективы для расширения двусторонних отношений.

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Версия на английском языке ФотоMFA: "Azerbaijan and Portugal enjoy a longstanding friendship with shared interes"
Версия на азербайджанском языке ФотоXİN: "Azərbaycan və Portuqaliyanı ortaq maraqlar və tarixi dostluq əlaqələri birləşdirir"

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