Азербайджан и ОАЭ подписали декларацию о стратегическом партнерстве
Внешняя политика
- 16 сентября, 2025
- 18:13
Азербайджан и ОАЭ подписали Декларацию о всесторонних стратегических партнерских отношениях.
Как сообщает Report, подписанным документом обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и государственный министр ОАЭ Саид Аль Хаджери в присутствии президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
