Азербайджан и ОАЭ обсудили различные направления сотрудничества

Руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев провел встречу с председателем Счетной палаты Объединенных Арабских Эмиратов Хумейдом Обейдом Абушибси и возглавляемой им делегацией.

Руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев провел встречу с председателем Счетной палаты Объединенных Арабских Эмиратов Хумейдом Обейдом Абушибси и возглавляемой им делегацией.

Как сообщает Report, на встрече была выражена удовлетворенность текущим уровнем стратегического партнерства между Азербайджаном и ОАЭ.

Подчеркнуто, что недавний визит президента Ильхама Алиева в ОАЭ и подписание Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами создали прочную основу для дальнейшего углубления связей.

Стороны отметили динамичное развитие сотрудничества в сферах экономики, транспорта, энергетики и культуры, а также успешные проекты ОАЭ в Азербайджане в области возобновляемой энергетики.

Было также подчеркнуто, что восстановительные работы на освобожденных территориях под руководством Президента Ильхама Алиева продолжаются активными темпами, и уже началось возвращение бывших вынужденных переселенцев. Азербайджан выразил благодарность ОАЭ за финансовую поддержку гуманитарного разминирования.

Стороны обсудили также усилия в борьбе с коррупцией, институциональные реформы и расширение двустороннего и международного сотрудничества в этих направлениях.