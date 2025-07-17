О нас

Азербайджан и ОАЭ обсудили различные направления сотрудничества

Азербайджан и ОАЭ обсудили различные направления сотрудничества Руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев провел встречу с председателем Счетной палаты Объединенных Арабских Эмиратов Хумейдом Обейдом Абушибси и возглавляемой им делегацией.
Внешняя политика
17 июля 2025 г. 17:11
Азербайджан и ОАЭ обсудили различные направления сотрудничества

Руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев провел встречу с председателем Счетной палаты Объединенных Арабских Эмиратов Хумейдом Обейдом Абушибси и возглавляемой им делегацией.

Как сообщает Report, на встрече была выражена удовлетворенность текущим уровнем стратегического партнерства между Азербайджаном и ОАЭ.

Подчеркнуто, что недавний визит президента Ильхама Алиева в ОАЭ и подписание Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между двумя странами создали прочную основу для дальнейшего углубления связей.

Стороны отметили динамичное развитие сотрудничества в сферах экономики, транспорта, энергетики и культуры, а также успешные проекты ОАЭ в Азербайджане в области возобновляемой энергетики.

Было также подчеркнуто, что восстановительные работы на освобожденных территориях под руководством Президента Ильхама Алиева продолжаются активными темпами, и уже началось возвращение бывших вынужденных переселенцев. Азербайджан выразил благодарность ОАЭ за финансовую поддержку гуманитарного разминирования.

Стороны обсудили также усилия в борьбе с коррупцией, институциональные реформы и расширение двустороннего и международного сотрудничества в этих направлениях.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоHead of Presidential Administration of Azerbaijan meets with delegation from UAE Accountability Authority
Версия на азербайджанском языке ФотоSamir Nuriyev BƏƏ-nin Hesablama Qurumunun nümayəndə heyəti ilə görüşüb

Самое читаемое

В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
В Баку и на Абшероне максимальная температура воздуха составила 38 градусов
13 июля 2025 г. 15:00
ВСУ ударили по заводу МиГ и предприятию по производству ракет в РФ
ВСУ ударили по заводу "МиГ" и предприятию по производству ракет в РФ
11 июля 2025 г. 18:58
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
В доме задержанного сына главы азербайджанской диаспоры Урала будут проведены обыски
15 июля 2025 г. 23:41
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
Советник Офиса президента: Украинские военные готовят новые сюрпризы для РФ
11 июля 2025 г. 11:00
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
Эрдоган сделал публикацию о сдаче оружия РПК
11 июля 2025 г. 18:51
Армения назначила военного атташе во Франции
Армения назначила военного атташе во Франции
15 июля 2025 г. 17:49
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
В Баку завтра воздух прогреется до 40 градусов
13 июля 2025 г. 12:11
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
Суд арестовал на два месяца сына главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга
16 июля 2025 г. 19:36
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России
15 июля 2025 г. 14:11
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
Зеленский: Россия ночью запустила по Украине 26 ракет и около 600 дронов
12 июля 2025 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi