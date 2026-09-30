Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы развития военно-технических связей
- 30 сентября, 2026
- 16:07
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Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с Государственным министром по делам обороны и членом Кабинета министров ОАЭ Мухаммедом бин Мубараком Фадлем Аль Мазруи, находящимся с визитом в Азербайджане с целью участия в 6-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2026.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.
Закир Гасанов отметил положительную динамику развития военного сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в последний период.
Мазруи, поблагодарив коллегу за организацию международной выставки, выразил приятные впечатления от визита в Азербайджан и участия в мероприятии, подчеркнул эффективность взаимных визитов и встреч, а также важность обмена опытом.
На встрече стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между двумя странами в военной и военно-технической сферах, совместных учениях, а также о значимости межгосударственного диалога по вопросам обороны и безопасности.