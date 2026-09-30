Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы развития военно-технических связей

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 16:07
    Азербайджан и ОАЭ обсудили перспективы развития военно-технических связей

    Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с Государственным министром по делам обороны и членом Кабинета министров ОАЭ Мухаммедом бин Мубараком Фадлем Аль Мазруи, находящимся с визитом в Азербайджане с целью участия в 6-й Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2026.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

    Закир Гасанов отметил положительную динамику развития военного сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в последний период.

    Мазруи, поблагодарив коллегу за организацию международной выставки, выразил приятные впечатления от визита в Азербайджан и участия в мероприятии, подчеркнул эффективность взаимных визитов и встреч, а также важность обмена опытом.

    На встрече стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между двумя странами в военной и военно-технической сферах, совместных учениях, а также о значимости межгосударственного диалога по вопросам обороны и безопасности.

    Закир Гасанов Международная военная выставка ADEX-2026 Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)
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    Azərbaycan-BƏƏ hərbi-texniki əlaqələrinin inkişaf perspektivləri müzakirə edilib
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    Azerbaijan, UAE discuss advancement of military-technical cooperation
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