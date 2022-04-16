Азербайджан и Монголия отмечают 30-летие установления дипотношений

Прошло 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Монголией.

Прошло 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Монголией.

Как передает Report, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана на странице в Twitter.

"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Монголией. В этой связи мы выражаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Монголии. Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества между нашими странами", - говорится в сообщении министерства.