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Азербайджан и Монголия отмечают 30-летие установления дипотношений

Азербайджан и Монголия отмечают 30-летие установления дипотношений Прошло 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Монголией.
Внешняя политика
16 апреля 2022 г. 16:05
Азербайджан и Монголия отмечают 30-летие установления дипотношений

Прошло 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Монголией.

Как передает Report, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана на странице в Twitter.

"Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Монголией. В этой связи мы выражаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Монголии. Надеемся на дальнейшее развитие сотрудничества между нашими странами", - говорится в сообщении министерства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Azərbaycan-Monqolustan əməkdaşlığının daha da inkişafını səbirsizliklə gözləyirik"

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