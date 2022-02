Азербайджан и Мексика отмечают 30-летие установления дипотношений

Сегодня исполняется 30 лет со дня установлению дипломатических отношений между Азербайджаном и Мексикой.

Как передает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter.

"Сегодня отмечаем 30-летнюю годовщину установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Мексикой. Мы выражаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Мексики по этому случаю. Надеемся на дальнейшее развитие двусторонних отношений на благо наших государств и народов",- отмечается в сообщении.