Азербайджан и Мексика обсудили межпарламентское сотрудничество

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Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ С целью придать импульс межпарламентским отношениям посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини посетил Милли Меджлис, где встретился с председателем комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым и председателем комитета по вопросам правовой политики и государственного строительства Али Гусейнли.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Мексики, в ходе встречи была отмечена интенсификация контактов в разных секторах сотрудничества.

Была подчеркнута важность укрепления правовой базы, являющейся фундаментом для развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Мексикой. Стороны отметили необходимость стимулирования взаимных визитов между парламентариями обеих стран. Помимо этого, они затронули сотрудничество в рамках международных организаций. В этой связи, посол Лабардини проинформировал о ряде предложений, выдвинутых Мексикой и касающихся установления глобальной правовой базы по различным темам, таким как миграция, окружающая среда и т.д.