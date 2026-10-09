Азербайджан и Марокко обсудили перспективы сотрудничества в оборонной и космической сферах

Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Королевством Марокко в области обороны и космоса.

Как сообщает Report, об этом написал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов на своей странице в социальной сети X.

"Мы приняли участие в выставке Morocco Airshow 2026, которая проходит 7–10 октября под высоким покровительством Его Величества короля Мухаммеда VI", - написал дипломат.

По словам посла, в выставке принимают участие около 200 представителей из 27 стран.

"Эта выставка подтверждает позиции Марокко в авиационной, оборонной и космической сферах. Прекрасная возможность для обмена мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Марокко", - говорится в публикации.