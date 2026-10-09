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    Азербайджан и Марокко обсудили перспективы сотрудничества в оборонной и космической сферах

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2026
    • 03:50
    Азербайджан и Марокко обсудили перспективы сотрудничества в оборонной и космической сферах

    Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Королевством Марокко в области обороны и космоса.

    Как сообщает Report, об этом написал чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Марокко Назим Самедов на своей странице в социальной сети X.

    "Мы приняли участие в выставке Morocco Airshow 2026, которая проходит 7–10 октября под высоким покровительством Его Величества короля Мухаммеда VI", - написал дипломат.

    По словам посла, в выставке принимают участие около 200 представителей из 27 стран.

    "Эта выставка подтверждает позиции Марокко в авиационной, оборонной и космической сферах. Прекрасная возможность для обмена мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Марокко", - говорится в публикации.

    Азербайджано-мароканские отошения Военное сотрудничество
    Azərbaycanla Mərakeş arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azerbaijan, Morocco discuss defense cooperation
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