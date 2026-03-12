Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Азербайджан и Латвия подписали План мероприятий в области соцзащиты

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 16:20
    Азербайджан и Латвия подписали План мероприятий в области социальной защиты на 2026-2027 годы.

    Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

    Согласно информации, министр труда и соцзащиты Анар Алиев провел видеовстречу с министром благосостояния Латвии Рейнисом Узулниексом.

    В рамках встречи министры подписали План мероприятий на 2026-2027 годы по реализации меморандума о сотрудничестве между двумя ведомствами в области труда, занятости и социальной защиты населения.

    План мероприятий предусматривает обмен знаниями и опытом в таких сферах как активная политика на рынке труда, трудоустройство лиц с инвалидностью и молодежи, мониторинг и прогнозирования рынка труда, защита труда, управление человеческими ресурсами, цифровизация услуг, разработка модели опеки в приемных семьях, применение инновационных решений, использование искусственного интеллекта в предоставлении социальных услуг, а также проведение двусторонних дискуссий.

    Анар Алиев Сотрудничество Азербайджана и Латвии
    Azərbaycan və Latviya sosial müdafiə sahəsində Tədbirlər Planı imzalayıb
