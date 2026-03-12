Азербайджан и Латвия подписали План мероприятий в области соцзащиты

Азербайджан и Латвия подписали План мероприятий в области социальной защиты на 2026-2027 годы.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно информации, министр труда и соцзащиты Анар Алиев провел видеовстречу с министром благосостояния Латвии Рейнисом Узулниексом.

В рамках встречи министры подписали План мероприятий на 2026-2027 годы по реализации меморандума о сотрудничестве между двумя ведомствами в области труда, занятости и социальной защиты населения.

План мероприятий предусматривает обмен знаниями и опытом в таких сферах как активная политика на рынке труда, трудоустройство лиц с инвалидностью и молодежи, мониторинг и прогнозирования рынка труда, защита труда, управление человеческими ресурсами, цифровизация услуг, разработка модели опеки в приемных семьях, применение инновационных решений, использование искусственного интеллекта в предоставлении социальных услуг, а также проведение двусторонних дискуссий.