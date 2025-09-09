Азербайджан и Латвия обсудили перспективы развития сотрудничества в ряде сфер.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.

По информации ведомства, вопросы расширения сотрудничества обсуждались в ходе 4-го заседания стратегического диалога между Азербайджаном и Латвией. Делегацию Азербайджана возглавлял замминистра иностранных дел Фариз Рзаев, Латвии - заместитель государственного секретаря МИД Иварс Ласис.

В ходе заседания обсуждались двусторонние отношения, текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Стороны подчеркнули важность развития партнерства в рамках международных организаций.

На заседании также состоялся обмен мнениями по другим глобальным, региональным и двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.