    Азербайджан и Латвия обсудили перспективы развития сотрудничества в ряде сфер

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 18:52
    Азербайджан и Латвия обсудили перспективы развития сотрудничества в ряде сфер

    Азербайджан и Латвия обсудили перспективы развития сотрудничества в ряде сфер.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.

    По информации ведомства, вопросы расширения сотрудничества обсуждались в ходе 4-го заседания стратегического диалога между Азербайджаном и Латвией. Делегацию Азербайджана возглавлял замминистра  иностранных дел Фариз Рзаев, Латвии - заместитель государственного секретаря МИД Иварс Ласис.

    В ходе заседания обсуждались двусторонние отношения, текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Стороны подчеркнули важность развития партнерства в рамках международных организаций.

    На заседании также состоялся обмен мнениями по другим глобальным, региональным и двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Azərbaycan və Latviya arasında strateji dialoqun dördüncü iclası keçirilib

