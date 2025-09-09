Азербайджан и Латвия обсудили перспективы развития сотрудничества в ряде сфер
- 09 сентября, 2025
- 18:52
Азербайджан и Латвия обсудили перспективы развития сотрудничества в ряде сфер.
Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.
По информации ведомства, вопросы расширения сотрудничества обсуждались в ходе 4-го заседания стратегического диалога между Азербайджаном и Латвией. Делегацию Азербайджана возглавлял замминистра иностранных дел Фариз Рзаев, Латвии - заместитель государственного секретаря МИД Иварс Ласис.
В ходе заседания обсуждались двусторонние отношения, текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Стороны подчеркнули важность развития партнерства в рамках международных организаций.
На заседании также состоялся обмен мнениями по другим глобальным, региональным и двусторонним вопросам, представляющим взаимный интерес.