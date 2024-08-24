Азербайджан и Лаос обсудили обмен опытом в сфере разминирования

В рамках визита в Лаосскую Народно-Демократическую Республику состоялась встреча представителя президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчина Амирбекова, председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугара Су

В рамках визита в Лаосскую Народно-Демократическую Республику состоялась встреча представителя президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчина Амирбекова, председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугара Сулейманова и зампреда правления агентства Самира Поладова с заместителем премьер-министра Лаоса, министром иностранных дел Салэмсаем Коммаситом.

Как сообщили Report из ANAMA, на встрече обсуждался обмен опытом в сфере очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Целью встреч было изучение передового опыта, оценка возможностей совместных тренингов, обмен опытом, установление прямых и тесных связей. В ходе встреч азербайджанская делегация проинформировала о масштабах загрязнения освобожденных от оккупации территорий взрывными устройствами и деятельности в направлении устранения существующей проблемы", - отмечается в сообщении.