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Азербайджан и Лаос обсудили обмен опытом в сфере разминирования

Азербайджан и Лаос обсудили обмен опытом в сфере разминирования В рамках визита в Лаосскую Народно-Демократическую Республику состоялась встреча представителя президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчина Амирбекова, председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугара Су
Внешняя политика
24 августа 2024 г. 15:42
Азербайджан и Лаос обсудили обмен опытом в сфере разминирования

В рамках визита в Лаосскую Народно-Демократическую Республику состоялась встреча представителя президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчина Амирбекова, председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугара Сулейманова и зампреда правления агентства Самира Поладова с заместителем премьер-министра Лаоса, министром иностранных дел Салэмсаем Коммаситом.

Как сообщили Report из ANAMA, на встрече обсуждался обмен опытом в сфере очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Целью встреч было изучение передового опыта, оценка возможностей совместных тренингов, обмен опытом, установление прямых и тесных связей. В ходе встреч азербайджанская делегация проинформировала о масштабах загрязнения освобожденных от оккупации территорий взрывными устройствами и деятельности в направлении устранения существующей проблемы", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Laos discuss cooperation in mine action
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Laos mina sahəsində təcrübə mübadiləsini müzakirə edib

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