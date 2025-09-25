Азербайджан и Китай расширяют инвестиционное сотрудничество

Баку и Пекин расширяют инвестиционное сотрудничество. С 1995 по первую половину 2025 года прямые инвестиции Китая в Азербайджан составили $942,3 млн.

Как сообщает Report, об этом заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев заявил на мероприятии, посвященном 76-летию со дня образования КНР.

По его словам, в Китай из Азербайджана было направлено в общей сложности $2,1 млрд инвестиций, из которых $1,9 млрд были осуществлены Государственным нефтяным фондом.

"Китай является одним из основных экономических и торговых партнеров Азербайджана. В то же время Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Китая на Южном Кавказе. За первые семь месяцев текущего года товарооборот между двумя странами увеличился на 26%", - сказал он.

Кроме того Мустафаев отметил, что транспортно-транзитный сектор - одно из основных направлений сотрудничества между Баку и Пекином.

"В Азербайджане реализован ряд крупномасштабных проектов по развитию транспортной инфраструктуры и увеличению транзитного потенциала. Транспортные коридоры, проходящие через Азербайджан, а также Бакинский международный морской торговый порт, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и другие проекты еще больше укрепляют стратегическую роль нашей страны как кратчайшего и наиболее удобного маршрута, соединяющего Китай с Европой", - добавил он.