Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Азербайджан и Китай расширяют инвестиционное сотрудничество

    Внешняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 19:53
    Азербайджан и Китай расширяют инвестиционное сотрудничество

    Баку и Пекин расширяют инвестиционное сотрудничество. С 1995 по первую половину 2025 года прямые инвестиции Китая в Азербайджан составили $942,3 млн.

    Как сообщает Report, об этом заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев заявил на мероприятии, посвященном 76-летию со дня образования КНР.

    По его словам, в Китай из Азербайджана было направлено в общей сложности $2,1 млрд инвестиций, из которых $1,9 млрд были осуществлены Государственным нефтяным фондом.

    "Китай является одним из основных экономических и торговых партнеров Азербайджана. В то же время Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Китая на Южном Кавказе. За первые семь месяцев текущего года товарооборот между двумя странами увеличился на 26%", - сказал он.

    Кроме того Мустафаев отметил, что транспортно-транзитный сектор - одно из основных направлений сотрудничества между Баку и Пекином.

    "В Азербайджане реализован ряд крупномасштабных проектов по развитию транспортной инфраструктуры и увеличению транзитного потенциала. Транспортные коридоры, проходящие через Азербайджан, а также Бакинский международный морской торговый порт, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и другие проекты еще больше укрепляют стратегическую роль нашей страны как кратчайшего и наиболее удобного маршрута, соединяющего Китай с Европой", - добавил он.

    Шахин Мустафаев Азербайджан Китай
    Azərbaycan və Çin investisiya əməkdaşlığını genişləndirir

    Последние новости

    20:28

    Трамп: США могут отменить санкции против Турции

    В регионе
    20:26

    Делегация во главе с генпрокурором Лаоса посетила Шамахы

    Внешняя политика
    20:17

    Посол: "Мир таджикской вышивки" символизирует укрепление культурных связей Азербайджана и Таджикистана

    Kультурная политика
    20:13

    Трамп: Турция хочет закупить у США истребители F-16 и F-35

    Другие страны
    20:12
    Фото

    МИД Азербайджана и Гамбии подписали Меморандум о взаимопонимании

    Внешняя политика
    20:08

    Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российской нефти

    Другие страны
    20:07

    Джейхун Байрамов председательствовал на неформальном заседании Совета глав МИД СВМДА

    Внешняя политика
    19:59

    В Баку открылась выставка "Мир таджикской вышивки"

    Выставки
    19:53

    Азербайджан и Китай расширяют инвестиционное сотрудничество

    Внешняя политика
    Лента новостей