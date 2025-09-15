Азербайджан и Китай обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Су Хуэем.

Как передает Report, об этом сообщает Кабинет министров.

На встрече было подчеркнуто, что в результате совместных усилий президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя КНР Си Цзиньпина отношения между двумя странами последовательно развиваются на принципах дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства.

Было отмечено, что с подписанием в апреле этого года Совместного заявления об установлении всесторонних стратегических партнерских отношений сотрудничество двух стран вступило в новый этап.

Также была подчеркнута важность рабочего визита президента Ильхама Алиева в Китай в конце августа - начале сентября с точки зрения дальнейшего углубления двусторонних отношений и расширения многостороннего сотрудничества.

На встрече были обсуждены перспективы развития азербайджано-китайскго сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес.