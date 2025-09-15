Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Азербайджан и Китай обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    • 15 сентября, 2025
    • 18:14
    Азербайджан и Китай обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Су Хуэем.

    Как передает Report, об этом сообщает Кабинет министров.

    На встрече было подчеркнуто, что в результате совместных усилий президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя КНР Си Цзиньпина отношения между двумя странами последовательно развиваются на принципах дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства.

    Было отмечено, что с подписанием в апреле этого года Совместного заявления об установлении всесторонних стратегических партнерских отношений сотрудничество двух стран вступило в новый этап.

    Также была подчеркнута важность рабочего визита президента Ильхама Алиева в Китай в конце августа - начале сентября с точки зрения дальнейшего углубления двусторонних отношений и расширения многостороннего сотрудничества.

    На встрече были обсуждены перспективы развития азербайджано-китайскго сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес.

    Азербайджан Китай сотрудничество Али Асадов
    Əli Əsədov Çin Xalq Siyasi Məşvərət Şurasının üzvü ilə görüşüb

    Последние новости

    18:21

    Израиль сталкивается с растущей экономической изоляцией

    Другие страны
    18:15

    Джевдет Йылмаз посетит Кыргызстан с официальным визитом

    В регионе
    18:14

    Азербайджан и Китай обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    18:09

    В Риме состоится концерт по случаю 140-летия Узеира Гаджибейли

    Kультурная политика
    18:08
    Видео

    Совместная операция СГБ и МВД: в Шуше найден крупный тайник с оружием

    Происшествия
    18:06
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:04
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с жителями сел Ходжалинского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    18:04

    Минсельхоз: 20% выбросов парниковых газов в Азербайджане приходится на агросектор

    АПК
    18:02
    Фото
    Видео

    В ходе учений "Вечное братство – IV" состоялся "День высокопоставленного наблюдателя"

    Армия
    Лента новостей