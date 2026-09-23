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    Азербайджан и Китай обменялись соглашением о международных автоперевозках

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 12:38
    Азербайджан и Китай обменялись соглашением о международных автоперевозках

    Состоялся обмен Соглашением "О международных автомобильных перевозках" между Азербайджаном и Китаем.

    Как сообщает Report со ссылкой на Азертадж, обмен соглашением состоялся в ходе участия делегации во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым во Встрече высокого уровня по Транскаспийскому международному транспортному маршруту в рамках "Глобального форума устойчивого транспорта – 2026", проходящего в Китае.

    В мероприятии, состоявшемся 22 сентября в Пекине, также приняли участие представители Китая, Казахстана, Турции и других стран.

    Кроме того, по итогам "Глобального форума устойчивого транспорта - 2026" была принята Пекинская инициатива, предусматривающая расширение международного сотрудничества в области устойчивого транспорта и укрепление взаимных связей.

    В рамках визита также состоялись встречи с руководителями ряда ведущих компаний Китая. В ходе встреч было рассмотрено текущее состояние реализуемых в Азербайджане проектов, состоялся обмен мнениями о расширении сотрудничества в сферах энергетики и зеленой энергетики, а также о возможностях реализации новых совместных проектов.

    Шахин Мустафаев Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) Азербайджано-китайские отношения
    Azərbaycan-Çin beynəlxalq avtomobil daşımaları sazişi mübadilə edilib
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