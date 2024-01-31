Азербайджан и Казахстан развивают экономическое сотрудничество

Азербайджан и Казахстан обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и энергетической сферах.

Азербайджан и Казахстан обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической и энергетической сферах.

Как сообщает Report, со ссылкой на официальный телеграм-канал посольства Казахстана в Азербайджане, данные вопросы были обсуждены на недавней встрече посла Казахстана Алима Байеля с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

В ходе встречи было подчеркнуто, что взаимные визиты глав государств Казахстана и Азербайджана, а также официальный визит главы казахстанского правительства в Азербайджан, состоявшиеся в прошлом году, придали импульс развитию двусторонней партнерства.

Посол Алим Байель подчеркнул наличие продолжающегося роста товарооборота между странами и обратил внимание на важность сохранения этой тенденции.

В свою очередь Микаил Джаббаров подчеркнул, что экономическое сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном не должно отставать от политического. В этом контексте министр высоко оценил реализацию совместных проектов, имеющих большое геоэкономическое значение как для двух стран, так и для всего региона.

Особое внимание было уделено реализации инфраструктурных и логистических проектов на Транскаспийском международном транспортном маршруте (Средний коридор), транзиту казахстанской нефти через территорию Азербайджана, проведению работ по прокладке волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, а также достигнутым договоренностям по прокладке глубоководного электрокабеля по дну Каспия.

Отметим, по итогам 11 месяцев 2023 года товарооборот между Казахстаном и Азербайджаном вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В 2023 году перевозки по Среднему коридору превысили 2,76 млн тонн, увеличившись на 65%.