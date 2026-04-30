Азербайджан и Казахстан проведут в Туркестане совместный туристический форум
Внешняя политика
- 30 апреля, 2026
- 12:17
Азербайджан и Казахстан планируют провести в этом году очередной совместный туристический форум, который пройдет в Туркестане.
Как передает Report, об этом заявил журналистам посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.
По его словам, страны последовательно развивают сотрудничество в сфере туризма: в 2024 году совместный туристический форум прошел в Баку, а в 2025 году - в Губе.
"Летом мы планируем организовать третий Казахстанско-азербайджанский туристический форум. На этот раз в Казахстане, в городе Туркестан, который имеет очень большое духовное значение для всех тюрков", - сказал он.
По словам А.Байеля, Казахстан и Азербайджан намерены и далее укреплять партнерство в туристической сфере и реализовывать новые совместные инициативы.
