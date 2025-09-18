Азербайджан и Казахстан подписали меморандум о мультикультурализме

В рамках VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, проходящего в казахстанской Астане, между Бакинским международным центром мультикультурализма и Международным центром межконфессионального и межрелигиозного диалога Казахстана подписан Меморандум о взаимопонимании.

Как сообщает Report, целью подписания документа является расширение взаимодействия по сохранению религиозного и культурного разнообразия, укреплению общественной солидарности и единства.

Согласно документу, предусматривается реализация совместных исследовательских проектов, организация научных семинаров, конференций и круглых столов, обмен опытом и методологическими подходами в области развития межрелигиозных отношений, подготовка прогнозов и рекомендаций для госучреждений, организация программ стажировок для научных сотрудников.

Документ также предусматривает совместное участие сторон в государственных грантовых конкурсах и различных научных проектах, а также развитие будущих форм сотрудничества на основе взаимного согласия.