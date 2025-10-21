Азербайджан и Казахстан подписали 15 документов

В рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан между двумя странами подписано 15 документов.

Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

Подписано совместное заявление по случаю 20-летия подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

Кроме того, подписаны документы о сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта, промышленной безопасности, здравоохранения и статистики, культурно-гуманитарных связей.