    Азербайджан и Казахстан подписали 15 документов

    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 13:48
    Азербайджан и Казахстан подписали 15 документов

    В рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан между двумя странами подписано 15 документов.

    Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

    Подписано совместное заявление по случаю 20-летия подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.

    Кроме того, подписаны документы о сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта, промышленной безопасности, здравоохранения и статистики, культурно-гуманитарных связей.

