Азербайджан и Казахстан подписали 15 документов
Внешняя политика
- 21 октября, 2025
- 13:48
В рамках государственного визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстан между двумя странами подписано 15 документов.
Как передает Report, об этом сообщает Акорда.
Подписано совместное заявление по случаю 20-летия подписания Договора о стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Азербайджанской Республикой.
Кроме того, подписаны документы о сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта, промышленной безопасности, здравоохранения и статистики, культурно-гуманитарных связей.
