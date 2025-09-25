Азербайджан и Казахстан обсудили двусторонние отношения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

Стороны подчеркнули сильный стратегический союз двух стран, подчеркнув динамичный политический диалог и растущее экономическое сотрудничество. Министры отметили важность контактов высокого уровня в дальнейшем укреплении двустороннего и многостороннего партнерства.