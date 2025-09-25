Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Азербайджан и Казахстан обсудили двусторонние отношения

    Внешняя политика
    • 25 сентября, 2025
    • 20:41
    Азербайджан и Казахстан обсудили двусторонние отношения

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

    Стороны подчеркнули сильный стратегический союз двух стран, подчеркнув динамичный политический диалог и растущее экономическое сотрудничество. Министры отметили важность контактов высокого уровня в дальнейшем укреплении двустороннего и многостороннего партнерства.

    Мурат Нуртлеу МИД Азербайджана Джейхун Байрамов Генассамблея ООН
    Фото
    Azərbaycanla Qazaxıstan arasında ikitərəfli əlaqələr müzakirə olunub

    Последние новости

    21:56

    Число стран-участниц III Игр СНГ в Азербайджане увеличивается

    Индивидуальные
    21:45

    Трамп: Соглашение по урегулированию в Газе будет достигнуто в ближайшее время

    Другие страны
    21:36

    Лейла Алиева встретилась с супругом президента Словении

    Внешняя политика
    21:33
    Фото

    Джейхун Байрамов и глава МИД Бахрейна обсудили региональные процессы

    Внешняя политика
    21:29
    Фото

    В Бакинском суде в качестве доказательства исследованы признания Манвела Григоряна

    Внутренняя политика
    21:25

    Президент Ильхам Алиев с трибуны ООН обратился с призывом к мировому сообществу

    Внешняя политика
    21:23

    Президент Азербайджана: Мы одержали победу и в войне, и в установлении мира

    Внутренняя политика
    21:23

    Президент: Азербайджан гордится усилиями по оказанию гуманитарной помощи на глобальном уровне

    Внешняя политика
    21:21

    Президент: Проблема обмеления Каспия не связана с изменением климата

    Экология
    Лента новостей