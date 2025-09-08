Азербайджан и Иран обсудили совместные культурные проекты и проведение дней культуры

Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде в ходе встречи с министром культуры и исламского наставления Ирана Сейидом Аббасом Салехи обсудил сотрудничество в сфере культуры и искусства между двумя странами.

Как сообщает "Report", об этом было размещено на странице посольства Азербайджана в Иране в социальной сети "X".

Согласно публикации, на встрече отмечался вклад общей исторической, духовной и культурной связи народов обеих стран в укрепление отношений и подчеркивалась важность сотрудничества в области культуры и искусства.

"Состоялся обмен мнениями по вопросу проведения дней культуры в столицах и регионах обеих стран, организации совместных выставок, конференций, визитов, сохранению религиозных, историко-культурных памятников и реализации других совместных проектов".