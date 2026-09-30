Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество в сфере энергетики и безопасности

Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым в ходе своего визита в Иран провела встречи с официальными лицами этой страны.

Как сообщили Report в Кабинете министров Азербайджана, в ходе встреч было подчеркнуто, что сформировавшиеся между главами государств дружественные отношения оказали очень позитивное влияние на развитие двусторонних отношений и ускорение реализации совместных проектов.

На встрече с председателем иранского меджлиса Мохаммадом Галибафом отмечена значимая роль законодательных органов в продвижении совместных инициатив и последовательном укреплении межгосударственных связей.

После этого делегация провела переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи, в ходе которых были обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня.

В рамках визита состоялись содержательные переговоры с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом и министром энергетики Аббасом Алиабади, в ходе которых были рассмотрены проекты, представляющие значительный интерес для экономик обоих государств, а также оценены дальнейшие перспективы взаимодействия.