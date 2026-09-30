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    Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество в сфере энергетики и безопасности

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 11:09
    Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество в сфере энергетики и безопасности

    Делегация во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым в ходе своего визита в Иран провела встречи с официальными лицами этой страны.

    Как сообщили Report в Кабинете министров Азербайджана, в ходе встреч было подчеркнуто, что сформировавшиеся между главами государств дружественные отношения оказали очень позитивное влияние на развитие двусторонних отношений и ускорение реализации совместных проектов.

    На встрече с председателем иранского меджлиса Мохаммадом Галибафом отмечена значимая роль законодательных органов в продвижении совместных инициатив и последовательном укреплении межгосударственных связей.

    После этого делегация провела переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи, в ходе которых были обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня.

    В рамках визита состоялись содержательные переговоры с министром нефти Ирана Мохсеном Пакнежадом и министром энергетики Аббасом Алиабади, в ходе которых были рассмотрены проекты, представляющие значительный интерес для экономик обоих государств, а также оценены дальнейшие перспективы взаимодействия.

    Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество в сфере энергетики и безопасности
    Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество в сфере энергетики и безопасности
    Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество в сфере энергетики и безопасности
    Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество в сфере энергетики и безопасности
    Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество в сфере энергетики и безопасности
    Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество в сфере энергетики и безопасности
    Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество в сфере энергетики и безопасности
    Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество в сфере энергетики и безопасности
    Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество в сфере энергетики и безопасности

    Шахин Мустафаев Мохаммад-Багер Галибаф Мохсен Резаи Азербайджано-иранские отношения
    Фото
    Azərbaycanla İran arasında enerji və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Фото
    Azerbaijan, Iran discuss cooperation in energy and security
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