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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycanla İran arasında enerji və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 30 sentyabr, 2026
    • 10:41
    Azərbaycanla İran arasında enerji və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Azərbaycan Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti İrana səfəri çərçivəsində bu ölkənin rəsmiləri ilə geniştərkibli görüşlər keçirib.

    Bu barədə "Report"a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, görüşlərdə ölkə başçıları arasında formalaşmış səmimi münasibətlərin ikitərəfli əlaqələrin inkişafına və birgə layihələrin icrasının sürətlənməsinə çox müsbət təsir göstərdiyi vurğulanıb.

    Səfər zamanı İran Parlamentinin sədri Məhəmməd Qalibaf ilə keçirilən görüşdə ölkələrimiz tərəfindən irəli sürülən birgə təşəbbüslərin reallaşmasında və qarşılıqlı əlaqələrin daha da yaxınlaşmasında parlamentlərin vacib rolu qeyd edilib.

    Daha sonra nümayəndə heyəti İranın Milli Təhlükəsizlik Ali Şurasının katibi Möhsin Rzai ilə görüşüb və ikitərəfli gündəliyin aktual məsələləri müzakirə edilib.

    Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti İranın neft naziri Möhsin Paknejad və energetika naziri Abbas Aliabadi ilə məhsuldar müzakirələr aparıb,hər iki ölkənin iqtisadiyyatı üçün önəmli olan layihələr nəzərdən keçirilib və əməkdaşlıq perspektivləri dəyərləndirilib.

    Azərbaycanla İran arasında enerji və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycanla İran arasında enerji və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycanla İran arasında enerji və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycanla İran arasında enerji və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycanla İran arasında enerji və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycanla İran arasında enerji və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycanla İran arasında enerji və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycanla İran arasında enerji və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azərbaycanla İran arasında enerji və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Nazirlər Kabineti Şahin Mustafayev Məhəmməd Qalibaf İran İslam Respublikası
    Foto
    Азербайджан и Иран обсудили сотрудничество в сфере энергетики и безопасности
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    Azerbaijan, Iran discuss cooperation in energy and security
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