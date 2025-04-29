Азербайджан и Иордания подписали меморандум в области управления кризисами

Азербайджан и Иордания подписали меморандум в области управления кризисами

Азербайджан и Иордания подписали меморандум о взаимопонимании в области управления кризисными и чрезвычайными ситуациями.

Как сообщает Report со ссылкой на иорданские СМИ, документ подписали глава МЧС Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и замначальника Национального центра по вопросам безопасности и кризисного управления Иордании Хатем Аль-Зааби.

Меморандум нацелен на укрепление сотрудничества и обмен опытом в области управления кризисными и чрезвычайными ситуациями, в частности, устранения последствий стихийных бедствий. Соглашение в том числе предусматривает организацию совместных учений и сотрудничество в борьбе с климатическим кризисом.

В рамках визита в Иорданию делегация МЧС также ознакомилась с механизмом работы иорданского центра, современным оборудованием для оперативного реагирования и стратегическими планами по борьбе с кризисами.