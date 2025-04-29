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Азербайджан и Иордания подписали меморандум в области управления кризисами

Азербайджан и Иордания подписали меморандум в области управления кризисами Азербайджан и Иордания подписали меморандум в области управления кризисами
Внешняя политика
29 апреля 2025 г. 10:26
Азербайджан и Иордания подписали меморандум в области управления кризисами

Азербайджан и Иордания подписали меморандум о взаимопонимании в области управления кризисными и чрезвычайными ситуациями.

Как сообщает Report со ссылкой на иорданские СМИ, документ подписали глава МЧС Азербайджана Кямаледдин Гейдаров и замначальника Национального центра по вопросам безопасности и кризисного управления Иордании Хатем Аль-Зааби.

Меморандум нацелен на укрепление сотрудничества и обмен опытом в области управления кризисными и чрезвычайными ситуациями, в частности, устранения последствий стихийных бедствий. Соглашение в том числе предусматривает организацию совместных учений и сотрудничество в борьбе с климатическим кризисом.

В рамках визита в Иорданию делегация МЧС также ознакомилась с механизмом работы иорданского центра, современным оборудованием для оперативного реагирования и стратегическими планами по борьбе с кризисами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İordaniya arasında böhranların idarə edilməsi sahəsində memorandum imzalanıb
Версия на английском языке Azerbaijan and Jordan sign memorandum on crisis management

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