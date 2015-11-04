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    Азербайджан и Грузия подпишут декларацию по углублению двустороннего сотрудничества

    Планируется, что подписание документа состоится в Тбилиси

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан и Грузия  планируют подписать декларацию по углублению двустороннего сотрудничества. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт президента Грузии, документ  будет охватывать сферы политики, безопасности, торговли и экономики, транзита, культуры, образования и науки.

    Как ожидается, его подписание состоится в ходе официального визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию 5 ноября. 

    Планируется встреча президентов Грузии и Азербайджана наедине и в расширенном формате. Также в рамках официального визита президент Азербайджана встретится с премьер-министром и председателем парламента Грузии, планируется встреча с Патриархом всея Грузии Илией II.

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