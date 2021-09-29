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Азербайджан и Грузия подписали 5 документов

Азербайджан и Грузия подписали 5 документов Азербайджан и Грузия подписали протокол восьмого заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Внешняя политика
29 сентября 2021 г. 19:54
Азербайджан и Грузия подписали 5 документов

Азербайджан и Грузия подписали протокол восьмого заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как передает Report, подписи под документом поставили премьер-министры обеих стран Али Асадов и Ираклий Гарибашвили.

Кроме того, по итогам заседания было подписано еще несколько документов.

Так, Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии и Министерство культуры Азербайджана подписали программу сотрудничества в сфере культуры на 2021-2024 годы.

Между правительствами обеих стран подписано соглашение о сотрудничестве в сфере стандартизации, метрологии и оценки соответствия, а также соглашение о пропускных пунктах на границе.

Produce in Georgia, Агентство развития малого и среднего бизнеса и Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) подписали меморандум о сотрудничестве.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Georgia sign five documents at Baku meeting
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Gürcüstan arasında beş sənəd imzalanıb

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