Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере юстиции

Развитие сотрудничества в сфере юстиции обсудил министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов со своим грузинским коллегой Паатой Салией.

Как сообщили Report в Министерстве юстиции, Ахмедов отметил, что отношения между Азербайджаном и Грузией, основанные на взаимном доверии и уважении, успешно развиваются не только на двустороннем уровне, но и в рамках международных организаций.

"В ходе встречи обсуждались вопросы совершенствования системы исполнения судебных решений и пробации, обмен опытом, а также значение Батумского правового форума 2022 года и подписанного Меморандума о сотрудничестве для укрепления партнерских связей", - говорится в информации.

Особое внимание стороны уделили цифровизации в сфере юстиции. Азербайджанская сторона представила инновационные решения, включая платформу "Электронные аукционы", мобильное приложение "Mobil icra" и систему искусственного интеллекта E-qanun.ai, обеспечивающую доступ к законодательной базе и юридическим документам.

Собеседники выразили уверенность, что визит и проведенные переговоры послужат дальнейшему укреплению правового сотрудничества между Азербайджаном и Грузией.