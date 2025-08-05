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Азербайджан и Грузия обсудили расширение стратегического партнерства в ключевых сферах

Азербайджан и Грузия обсудили расширение стратегического партнерства в ключевых сферах 11:06 Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе рабочего визита в город Туркменбаши встретился с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе.
Внешняя политика
5 августа 2025 г. 11:24
Азербайджан и Грузия обсудили расширение стратегического партнерства в ключевых сферах

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе рабочего визита в город Туркменбаши встретился с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров Азербайджана.

На встрече выражалась удовлетворенность высоким уровнем стратегического партнерства Азербайджана и Грузии в различных сферах, рассмотрены вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономическом, инвестиционном, транспортно-транзитном, энергетическом, гуманитарном и других направлениях.

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Версия на английском языке Azerbaijan-Georgia discuss strategic partnership in Turkmenistan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gürcüstan strateji tərəfdaşlığı müzakirə edilib

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