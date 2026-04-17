Азербайджан и Германия упростили взаимное признание документов

Азербайджан и Германия упростили процедуру признания официальных документов, полностью отказавшись от консульской легализации.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Азербайджана в Германии Насими Агаев в соцсети Х.

По его словам, в результате длительной совместной работы между двумя странами вступили в силу новые правила, согласно которым документы больше не требуют легализации через посольства. Вместо этого применяется процедура апостиля.

Дипломат отметил, что обе страны являются участниками Гаагской апостильной конвенции, в соответствии с которой для признания документов достаточно наличия апостиля.

"С марта 2026 года положения конвенции полностью вступили в силу в отношениях между Азербайджаном и Германией. Теперь документы, выданные в Германии, признаются в Азербайджане при наличии апостиля без дополнительного заверения в посольстве, и наоборот", - пояснил он.

По словам Агаева, это нововведение значительно упростит процедуры для граждан и станет еще одним свидетельством укрепления сотрудничества между двумя странами.