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Брюссель. 24 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан и ЕС подписали документ по Транс-Европейской транспортной сети.

Как сообщает командированный в Брюссель корреспондент Report, cегодня в рамках саммита Восточного партнерства состоялось подписание ориентировочной карты по Транс-Европейской транспортной сети между Азербайджаном и ЕС.

Подписи под документом поставили глава европейской дипломатии Федерика Могерини и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.