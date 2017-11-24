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    Азербайджан и ЕС подписали документ по Транс-Европейской транспортной сети

    Подписание состоялось в Брюсселе в рамках саммита Восточное партнерство© Report

    Брюссель. 24 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан и ЕС подписали документ по Транс-Европейской транспортной сети. 

    Как сообщает командированный в Брюссель корреспондент Report, cегодня в рамках саммита Восточного партнерства состоялось подписание ориентировочной карты по Транс-Европейской транспортной сети между Азербайджаном и ЕС.

    Подписи под документом поставили глава европейской дипломатии Федерика Могерини и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров

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