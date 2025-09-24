Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Азербайджан и Эквадор подписали протокол о межмидовских политконсультациях

    Внешняя политика
    • 24 сентября, 2025
    • 04:08
    Азербайджан и Эквадор подписали протокол о межмидовских политконсультациях

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с эквадорской коллегой Габриэллой Соммерфельд.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

    Согласно информации, министры обменялись мнениями по активизации политических консультаций, диверсификации экономического и гуманитарного сотрудничества, а также продвижению более тесного сотрудничества в рамках ООН, Движения неприсоединения и более широких международных платформ.

    Главы ведомств подписали "Протокол о политических консультациях между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел и человеческой мобильности Республики Эквадор".

    МИД Азербайджана Джейхун Байрамов Эквадор межмидовские политконсультации политические консультации
    Фото
    Azərbaycan və Ekvador XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələrə dair protokol imzalanıb

    Последние новости

    04:08
    Фото

    Азербайджан и Эквадор подписали протокол о межмидовских политконсультациях

    Внешняя политика
    04:07

    В Абшеронском района автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    03:56

    Глава МИД: Британия готова действовать для защиты неба над странами НАТО

    Другие страны
    03:49
    Фото

    Джейхун Байрамов: Азербайджан активно вносит вклад в поддержание международного и регионального мира

    Внешняя политика
    03:29

    Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам проходящего в Нью-Йорке VI Каспийского бизнес-форума

    Внешняя политика
    03:13

    На западе Турции произошло землетрясение

    В регионе
    02:57
    Фото

    Джейхун Байрамов проинформировал австрийскую коллегу об усилиях по миростроительству в регионе

    Внешняя политика
    02:43

    Рубио: Война в Украине перешла на новый этап эскалации

    Другие страны
    02:16
    Фото

    В Нью-Йорке обсуждено азербайджано-швейцарское сотрудничество

    Внешняя политика
    Лента новостей