Азербайджан и Эквадор подписали протокол о межмидовских политконсультациях

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с эквадорской коллегой Габриэллой Соммерфельд.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, министры обменялись мнениями по активизации политических консультаций, диверсификации экономического и гуманитарного сотрудничества, а также продвижению более тесного сотрудничества в рамках ООН, Движения неприсоединения и более широких международных платформ.

Главы ведомств подписали "Протокол о политических консультациях между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел и человеческой мобильности Республики Эквадор".