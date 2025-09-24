İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Azərbaycan və Ekvador XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələrə dair protokol imzalanıb

    Xarici siyasət
    • 24 sentyabr, 2025
    • 03:42
    Azərbaycan və Ekvador XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələrə dair protokol imzalanıb

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində Ekvadorun xarici işlər və insan mobilliyi naziri Qabriella Sommerfeld ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.

    Bildirilib ki, nazirlər siyasi məsləhətləşmələrin gücləndirilməsi, iqtisadi və humanitar əməkdaşlığın şaxələndirilməsi, eləcə də BMT, Qoşulmama Hərəkatı və daha geniş beynəlxalq platformalar çərçivəsində daha sıx əməkdaşlığın təşviqi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

    Nazirlər "Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Ekvador Respublikasının Xarici İşlər və İnsan Mobilliyi Nazirliyi arasında siyasi məsləhətləşmələrə dair Protokol"u imzalayıblar.

    Azərbaycan Ekvador siyasi məsləhətləşmələr protokol
    Foto
    Азербайджан и Эквадор подписали протокол о межмидовских политконсультациях

    Son xəbərlər

    04:04

    Abşeronda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    03:58

    İlham Əliyev: Son üç ildə Orta Dəhliz üzrə Azərbaycan vasitəsilə yükdaşımalarının həcmi təxminən 90 faiz artıb

    Xarici siyasət
    03:47

    Azərbaycan Prezidenti: Biz Orta Dəhlizi regional iqtisadi artım və inteqrasiyanın güclü katalizatoru qismində görürük

    Xarici siyasət
    03:42
    Foto

    Azərbaycan və Ekvador XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələrə dair protokol imzalanıb

    Xarici siyasət
    03:36

    Prezident: Azərbaycan TRIPP marşrutunun yaxın zamanlarda reallaşması üçün bütün səylərini səfərbər edib

    Xarici siyasət
    03:33

    Prezident: Orta Dəhliz çox geniş coğrafiyanı birləşdirən strateji layihədir

    Xarici siyasət
    03:30
    Foto

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan beynəlxalq və regional sülhün qorunmasına fəal töhfə verir

    Xarici siyasət
    03:25

    İlham Əliyev Nyu-Yorkda keçirilən 6-cı Xəzər Biznes Forumunun iştirakçılarına müraciət edib

    Xarici siyasət
    03:23

    Rubio: Ukraynadakı müharibə yeni eskalasiya mərhələsinə keçib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti